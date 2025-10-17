Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 10:23

Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора Ивана Зуева

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибшего в Запорожской области военного корреспондента Ивана Зуева и пожелал скорейшего выздоровления его коллеге Юрию Войткевичу.

«Мы глубоко соболезнуем родным и близким Зуева. Это трагическая кончина. И мы, конечно же, желаем скорейшего выздоровления и заживления ран коллеге, который был вместе с Зуевым, но, слава Богу, остался жив», — сказал Песков на брифинге.

Песков подчеркнул, что киевский режим целенаправленно охотится на журналистов. Однако подобные инциденты недопустимы и виновные должны быть наказаны.

В Китае осудили убийство российского военкора Зуева в Запорожской области
В Китае осудили убийство российского военкора Зуева в Запорожской области

Напомним, что вчера, 16 октября, военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Ранения также получил его коллега Юрий Войткевич. Зуев в марте был отмечен благодарностью президента России. Войткевич, освещавший события в горячих точках, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ряд стран мира уже выступил с призывом наказать виновных в гибели российского журналиста.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar