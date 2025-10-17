Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора Ивана Зуева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибшего в Запорожской области военного корреспондента Ивана Зуева и пожелал скорейшего выздоровления его коллеге Юрию Войткевичу.

«Мы глубоко соболезнуем родным и близким Зуева. Это трагическая кончина. И мы, конечно же, желаем скорейшего выздоровления и заживления ран коллеге, который был вместе с Зуевым, но, слава Богу, остался жив», — сказал Песков на брифинге.

Песков подчеркнул, что киевский режим целенаправленно охотится на журналистов. Однако подобные инциденты недопустимы и виновные должны быть наказаны.

Напомним, что вчера, 16 октября, военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Ранения также получил его коллега Юрий Войткевич. Зуев в марте был отмечен благодарностью президента России. Войткевич, освещавший события в горячих точках, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ряд стран мира уже выступил с призывом наказать виновных в гибели российского журналиста.