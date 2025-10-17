Сектор Газа
17 октября, 08:14

В Китае осудили убийство российского военкора Зуева в Запорожской области

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Китай выразил осуждение действиям Вооружённых сил Украины, в результате которых в Запорожской области погиб российский военный корреспондент Иван Зуев. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий», — сказал он на брифинге.

Линь Цзянь отметил, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования украинского кризиса. По его словам, Китай надеется на совместные усилия сторон для разрешения конфликта политическими методами, что позволит предотвратить новые трагедии среди журналистов и гражданского населения.

Напомним, что вчера, 16 октября, военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. В том же инциденте получил ранения военкор Юрий Войткевич. Зуев несколько лет работал в агентстве и в марте был отмечен благодарностью президента России. Войткевич является опытным корреспондентом, неоднократно освещавшим события в горячих точках, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

