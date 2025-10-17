Сектор Газа
16 октября, 21:28

Дипмиссия России призвала ЮНЕСКО осудить убийство российского журналиста Зуева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В постоянном представительстве РФ при ЮНЕСКО распространили заявление с призывом к руководству организации осудить нападение на российских журналистов в Запорожской области, в результате которого погиб военный корреспондент Иван Зуев. Текст заявления размещён в официальном Telegram-канале дипломатической миссии.

«Обращаем внимание секретариата ЮНЕСКО на это преступление и призываем гендиректора в соответствии с профильными решениями Генконференции и Исполсовета ЮНЕСКО осудить убийство российского журналиста», — говорится в тексте.

В Госдуме назвали погибшего военкора Зуева воином и человеком великого мужества

Тем временем, военный корреспондент РИА «Новости» Юрий Войткевич перенёс операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно, а состояние военкора стабильное. Напомним, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Кроме того, ранения получил военкор Юрий Войткевич. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким военкора Зуева. Он обратил внимание, что Зуев и Войткевич работали в Запорожской области с первых дней воссоединения региона с Россией.

