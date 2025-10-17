Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 21:19

Военкор Войткевич перенёс операцию и находится в стабильном состоянии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военный корреспондент РИА «Новости» Юрий Войткевич перенёс операцию. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в эфире «Россия 24».

«Тяжёлое ранение, но жизни, кажется, ничего не угрожает. После операции мы доставим его в Москву», — заявил Киселёв.

Позднее РИА «Новости» сообщили, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а состояние военкора стабильное.

Захарова: Киев убивает журналистов при попустительстве «цивилизованных»
Захарова: Киев убивает журналистов при попустительстве «цивилизованных»

Напомним, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Кроме того, ранения получил военкор Юрий Войткевич. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким военкора Зуева. Он обратил внимание, что Зуев и Войткевич работали в Запорожской области с первых дней воссоединения региона с Россией.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar