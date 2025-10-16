Захарова: Киев убивает журналистов при попустительстве «цивилизованных»
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала гибель военного корреспондента Ивана Зуева и ранение военкора Юрия Войткевича. Во время общения с РИА «Новости» она обратила внимание, что киевский режим убивает сотрудников СМИ при попустительстве своих так называемых «цивилизованных» союзников.
«Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма... При абсолютном попустительстве со стороны так называемых «цивилизованных» Банковая убивает корреспондентов», — заявила представительница внешнеполитического ведомства.
Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью Ивана Зуева и пожелала скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу.
Напомним, военные корреспонденты РИАН Иван Зуев и Юрий Войткевич попали под удар беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) при выполнении журналистского задания в Запорожской области. В результате атаки Зуев погиб, а Войткевич получил ранения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя трагическое происшествие, подчеркнул, что ВСУ нанесли очередной удар по журналистам, которые доносят до общественности правду о нацизме и каждый день рискуют жизнью ради истины.
