Захарова: Киев убивает журналистов при попустительстве «цивилизованных»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала гибель военного корреспондента Ивана Зуева и ранение военкора Юрия Войткевича. Во время общения с РИА «Новости» она обратила внимание, что киевский режим убивает сотрудников СМИ при попустительстве своих так называемых «цивилизованных» союзников.

«Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма... При абсолютном попустительстве со стороны так называемых «цивилизованных» Банковая убивает корреспондентов», — заявила представительница внешнеполитического ведомства.

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью Ивана Зуева и пожелала скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу.