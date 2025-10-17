Сектор Газа
17 октября, 09:03

В Ливане призвали наказать Киев за убийство российских журналистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Международное сообщество должно привлечь Киев к ответственности за целенаправленные убийства сотрудников российских СМИ. Об этом заявила глава профсоюза аудиовизуальных СМИ Ливана Риндала Джаббур.

«Это не первый случай, когда Украина устраивает ликвидацию журналистов и работников СМИ — и за это она должна понести ответственность. Мы выражаем солидарность с семьями погибших корреспондентов, которые выполняли свой профессиональный долг и заплатили за это высокую цену», — сказала Джаббур в беседе с РИА «Новости».

По её словам, международные профсоюзы и организации должны добиться наказания Украины за эти действия и выступить с жёсткой позицией против нападений на журналистов. Она подчеркнула, что подобные атаки происходят умышленно, когда нападавший осознаёт, что перед ним представитель прессы.

Она добавила, что убийства представителей СМИ – это глобальная проблема, затрагивающая не только Украину, но и другие зоны конфликтов, такие как Газа и Ливан. А также подчеркнула, что в этих регионах уничтожают тех, кто стремится освещать реальность, и призвала к прекращению атак на гражданское население, включая журналистов.

Напомним, что вчера, 16 октября, военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. В том же инциденте ранения получил военный корреспондент с большим опытом работы Юрий Войткевич. Зуев, ранее работавший в агентстве, в марте был отмечен благодарностью президента России. Войткевич, освещавший события в горячих точках, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

