18 октября, 09:53

Российские дроноводы уничтожили бронетехнику и отряды ВСУ под Харьковом

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные при помощи беспилотников нанесли мощный удар по скоплениям бронетехники и живой силы противника в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ и показали кадры работы наших операторов дронов.

Дроны РФ уничтожили бронетехнику и отряды ВСУ под Харьковом. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Расчёты БПЛА самолётного типа «Молния» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронированную технику и замаскированные пункты временной дислокации с живой силой противника в Харьковской области», — сказано в тексте.

Ранее российские военные разгромили ударами фугасных авиабомб (ФАБ) элитное подразделение ВСУ «Скала», которое дислоцировалось вблизи села Коломийцы в Днепропетровской области.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
