Российские дроноводы уничтожили бронетехнику и отряды ВСУ под Харьковом
Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российские военные при помощи беспилотников нанесли мощный удар по скоплениям бронетехники и живой силы противника в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ и показали кадры работы наших операторов дронов.
Дроны РФ уничтожили бронетехнику и отряды ВСУ под Харьковом. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Расчёты БПЛА самолётного типа «Молния» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронированную технику и замаскированные пункты временной дислокации с живой силой противника в Харьковской области», — сказано в тексте.
Ранее российские военные разгромили ударами фугасных авиабомб (ФАБ) элитное подразделение ВСУ «Скала», которое дислоцировалось вблизи села Коломийцы в Днепропетровской области.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.