23 октября, 10:28

Эксперт по этикету пристыдила Трампа за отмену встречи в Будапеште

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

С точки зрения делового этикета, назначенные встречи лучше не отменять, а если вдруг такая необходимость возникла — как можно быстрее предупредить вторую сторону. Так эксперт по этикету Екатерина Богачёва в беседе с Life.ru оценила жест Дональда Трампа, внезапно отменившего саммит с Владимиром Путиным в Будапеште.

«Поведение Дональда Трампа в принципе не укладывается в понятия бизнес-этикета, потому что он в большей степени человек-шоу. Можно предположить, что нужен был какой-то информационный повод. Говоря о том, как поступает американская сторона, очень часто делаются заявления ради заявлений, шоу ради шоу», — говорит Богачёва.

Стратегия Трампа по Украине меняется, об этом говорят заявления Бессента

Эксперт предположила, что это часть политической игры США. Она также не исключила, что стороны не успели достичь каких-то решений, и переносят это событие.

«Но когда на таком высоком уровне сначала назначается встреча, а потом самим же инициатором отменяется, это выглядит немного странно и стыдно с их стороны», — добавила собеседница Life.ru.

Трамп заявил, что США «не хотят, чтобы у Путина было всё»

Напомним, ранее Трамп заявил, что отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Однако на фоне этих заявлений появились новости из Венгрии: премьер-министр Виктор Орбан планирует посетить Вашингтон в начале ноября. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на решение президента США, квалифицировав принятые решения как «акт войны» против России.


Ольга Годуненко
