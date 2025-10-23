Эксперт по этикету пристыдила Трампа за отмену встречи в Будапеште

С точки зрения делового этикета, назначенные встречи лучше не отменять, а если вдруг такая необходимость возникла — как можно быстрее предупредить вторую сторону. Так эксперт по этикету Екатерина Богачёва в беседе с Life.ru оценила жест Дональда Трампа, внезапно отменившего саммит с Владимиром Путиным в Будапеште.

«Поведение Дональда Трампа в принципе не укладывается в понятия бизнес-этикета, потому что он в большей степени человек-шоу. Можно предположить, что нужен был какой-то информационный повод. Говоря о том, как поступает американская сторона, очень часто делаются заявления ради заявлений, шоу ради шоу», — говорит Богачёва.

Эксперт предположила, что это часть политической игры США. Она также не исключила, что стороны не успели достичь каких-то решений, и переносят это событие.

«Но когда на таком высоком уровне сначала назначается встреча, а потом самим же инициатором отменяется, это выглядит немного странно и стыдно с их стороны», — добавила собеседница Life.ru.