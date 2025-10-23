Стратегия Трампа по Украине меняется, об этом говорят заявления Бессента

Заявления министра финансов США Скотта Бессента о новых санкциях против России свидетельствуют о смене стратегии американского лидера Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Высказывания Бессента ознаменовали собой очередную смену тональности Белого дома, который то вновь угрожал России, то занимал более сговорчивую позицию», — отмечается в материале.

Республиканец неоднократно угрожал России санкциями, но до последнего времени сохранял возможность для диалога. Теперь его стратегия сменилась эскалацией. По оценке агентства, Трамп, заявив о надежде на прекращение огня, дал в целом негативную оценку конфликту, что может свидетельствовать о снижении его ожиданий относительно быстрого урегулирования.

Ранее президент Соединённых Штатов отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. Трамп также добавил, что в будущем встреча с российским лидером состоится.