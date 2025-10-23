Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

22 октября, 22:11

Бессент утверждает, что Путин якобы не ведёт переговоры по Украине честно

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что российское руководство, по его словам, не ведёт переговоры по Украине «честно». Заявление главы американского Минфина прозвучало в интервью Fox Business.

«Президент (России Владимир. — Прим. Life.ru) Путин не подошёл к переговорам честно и открыто, как мы надеялись», — заявил Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что США не добьются того, что нужно. Трамп также добавил, что в будущем встреча с Путиным состоится.

Алена Пенчугина
