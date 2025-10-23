Бессент утверждает, что Путин якобы не ведёт переговоры по Украине честно

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что США не добьются того, что нужно. Трамп также добавил, что в будущем встреча с Путиным состоится.