Бессент: Трамп разочарован статусом переговоров по урегулированию на Украине

Американский лидер Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговорного процесса по прекращению украинского конфликта. Об этом заявил министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.

«Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — сказал министр во время общения с телеканалом Fox News, комментируя позицию президента США по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что решение о проведении встречи пока не было принято, поскольку ему не хотелось бы тратить время напрасно. Республиканец отметил, что в течение двух дней сообщит о дальнейших шагах Белого дома касательно возможной встречи.

Ранее Скотт Бессент сообщил о предстоящем введении одних из самых масштабных санкций в отношении России. По его словам, речь идёт именно о санкциях, а не о вторичных пошлинах. Объявление о значительном ужесточении санкций в отношении России ожидается сегодня после закрытия торгов на биржах в США или завтра утром.