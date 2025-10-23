Сийярто сообщил, что Орбан посетит Вашингтон в начале ноября

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан планирует посетить столицу Соединённых Штатов в начале ноября. Об этом заявил в интервью M1 глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто по итогам разговора с американским госсекретарём Марко Рубио.

Министр уточнил, что в рамках визита предусмотрена встреча премьера с президентом США Дональдом Трампом. По словам Сийярто, глава США рассматривает Орбана как настоящего друга и союзника. Отмечается, что после возвращения Трампа в Белый дом венгерско-американские контакты укрепились, а Будапешт придаёт им особое значение.

А ранее Орбан заявил, что встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште значительно повысит шансы на достижение мира на Украине. По его словам, страна готова принять этот российско-американский саммит. Премьер уверен, что сотрудничество вместо конфронтации и взаимное уважение вместо стигматизации станет главным путём к миру.