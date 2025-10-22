Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 09:39

Сийярто высмеял угрозы Польши посадить борт Путина по приказу МУС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

В ответ на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о потенциальном задержании самолёта с президентом России Владимиром Путиным, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поднял вопрос о взрыве на «Северном потоке-2». Своё мнение он высказал в социальных сетях.

«Имеет ли в виду Сикорский независимый суд, который по приказу [премьер-министра Польши] Дональда Туска отказался выдать террориста, взорвавшего газопровод «Северный поток-2»?», — написал он в соцсети Х.

Сийярто: Венгрия не исполнит решение МУС об аресте Путина
Сийярто: Венгрия не исполнит решение МУС об аресте Путина

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность страны к организации встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште. Политик выразил надежду на то, что саммит состоится, и сообщил, что по его указанию уже начата подготовка, включая создание оргкомитета.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Петер Сийярто
  • Венгрия
  • Путин
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar