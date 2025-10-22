Сийярто: Венгрия не исполнит решение МУС об аресте Путина

Венгрия официально подтвердила, что не будет исполнять решения Международного уголовного суда в отношении президента России Владимира Путина в случае его визита в Будапешт для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.

«Президент Путин летом посещал Соединённые Штаты и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован. И я надеюсь, что европейские страны разрешат ему прилететь в Венгрию, потому что его встреча с президентом Трампом важна для дела мира», — заявил Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что его страна ранее вышла из МУС и не признаёт распоряжений этого судебного органа.

Министр также выразил надежду, что Европейский союз не станет создавать препятствий для возможного визита российского лидера. Сийярто отметил, что отказ любой европейской страны разрешить пролёт самолёта президента России через своё воздушное пространство будет расценён как нежелание способствовать мирному урегулированию.

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по запросу прокурора МУС Карима Хана. Российская Федерация не признаёт юрисдикцию МУС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность страны к организации встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште. Политик выразил надежду на то, что саммит состоится, и сообщил, что по его указанию уже начата подготовка, включая создание оргкомитета.