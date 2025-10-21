Польша отказалась гарантировать безопасный пролёт Путина на встречу с Трампом

Власти Польши не могут обеспечить безопасность пролёта воздушного судна с президентом России Владимиром Путиным на борту, направляющегося на саммит в Будапешт. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолёт с Путиным, который будет находиться в польском воздушном пространстве, чтобы доставить его в Международный уголовный суд», – передаёт его слова Onet.

С 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. В Кремле данное решение было названо ничтожным и не имеющим юридической силы для России. Напомним, наша страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому все решения этого органа не имеют для страны обязательного характера.