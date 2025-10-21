Польша отказалась гарантировать безопасный пролёт Путина на встречу с Трампом
Обложка © Life.ru
Власти Польши не могут обеспечить безопасность пролёта воздушного судна с президентом России Владимиром Путиным на борту, направляющегося на саммит в Будапешт. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолёт с Путиным, который будет находиться в польском воздушном пространстве, чтобы доставить его в Международный уголовный суд», – передаёт его слова Onet.
С 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. В Кремле данное решение было названо ничтожным и не имеющим юридической силы для России. Напомним, наша страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому все решения этого органа не имеют для страны обязательного характера.
Напомним, что по итогу телефонных переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые состоялись 16 октября, было принято решение провести новый российско-американский саммит на территории Будапешта. При этом в МИД Германии предостерегли Будапешт от нарушений международных обязательств в случае визита Путина.
