22 октября, 07:53

Орбан подтвердил подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште

Обложка © AP Photo/Armando Franca

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна продолжает подготовку к встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Будапеште. Политик выразил надежду, что саммит всё же состоится.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее, 16 октября, Дональд Трамп сообщил после телефонного разговора с Владимиром Путиным, что стороны договорились о скорой встрече в венгерской столице. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон намерены без промедления приступить к организации нового саммита. По поручению Орбана в Венгрии уже создан оргкомитет для подготовки мероприятия.

