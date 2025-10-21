«Фантастическая версия»: В Кремле ответили на вопрос о прилёте Путина и Трампа в Венгрию на одном самолёте

В Кремле назвали «фантастической» появившуюся в прессе информацию о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут прибыть в Будапешт на одном самолёте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал эту версию во время брифинга.