21 октября, 10:47

«Фантастическая версия»: В Кремле ответили на вопрос о прилёте Путина и Трампа в Венгрию на одном самолёте

Обложка © ТАСС /Сергей Бобылев / POOL

В Кремле назвали «фантастической» появившуюся в прессе информацию о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут прибыть в Будапешт на одном самолёте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал эту версию во время брифинга.

«Как к фантастической версии и отношусь», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее Польша отказалась гарантировать безопасный пролёт Путина на встречу с Трампом. А до этого Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолёта российского лидера на пути в Будапешт.

