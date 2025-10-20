Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 10:26

Песков объяснил выбор Будапешта для проведения саммита Путина и Трампа

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, noamgalai

Будапешт был выбран местом для саммита РФ и США из-за венгерского премьера Виктора Орбана. Политик состоит в хороших отношениях с американским президентом Дональдом Трампом и вместе с тем поддерживает конструктивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«С Орбаном достаточно тёплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина», отметил представитель Кремля.

Именно это сочетание, по его словам, во многом и позволило сформировать общее понимание о месте проведения предстоящего российско‑американского саммита. Песков связал решение с результатами недавнего телефонного разговора Путина и Трампа, где выработались соответствующие договорённости.

Мысль о поездке Путина в Венгрию довела Каллас до белого каления
Мысль о поездке Путина в Венгрию довела Каллас до белого каления

Ранее глава Белого дома заявил, что ему, как и Владимиру Путину, нравится, как управляет страной Виктор Орбан. Трамп отметил, что ему удалось провести Венгрию мимо многих проблем, в которых увязли другие европейские государства. Кстати, подготовка к саммиту в Будапеште уже идёт полным ходом. Западные СМИ считают, что там российский президент может и отвергнуть предложение своего американского коллеги.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar