Песков объяснил выбор Будапешта для проведения саммита Путина и Трампа
Будапешт был выбран местом для саммита РФ и США из-за венгерского премьера Виктора Орбана. Политик состоит в хороших отношениях с американским президентом Дональдом Трампом и вместе с тем поддерживает конструктивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«С Орбаном достаточно тёплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина», — отметил представитель Кремля.
Именно это сочетание, по его словам, во многом и позволило сформировать общее понимание о месте проведения предстоящего российско‑американского саммита. Песков связал решение с результатами недавнего телефонного разговора Путина и Трампа, где выработались соответствующие договорённости.
Ранее глава Белого дома заявил, что ему, как и Владимиру Путину, нравится, как управляет страной Виктор Орбан. Трамп отметил, что ему удалось провести Венгрию мимо многих проблем, в которых увязли другие европейские государства. Кстати, подготовка к саммиту в Будапеште уже идёт полным ходом. Западные СМИ считают, что там российский президент может и отвергнуть предложение своего американского коллеги.
