Песков объяснил выбор Будапешта для проведения саммита Путина и Трампа

Будапешт был выбран местом для саммита РФ и США из-за венгерского премьера Виктора Орбана. Политик состоит в хороших отношениях с американским президентом Дональдом Трампом и вместе с тем поддерживает конструктивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«С Орбаном достаточно тёплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина», — отметил представитель Кремля.

Именно это сочетание, по его словам, во многом и позволило сформировать общее понимание о месте проведения предстоящего российско‑американского саммита. Песков связал решение с результатами недавнего телефонного разговора Путина и Трампа, где выработались соответствующие договорённости.