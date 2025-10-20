Pais: Путин может отказаться от предложений Трампа во время грядущего саммита в Венгрии

На грядущем саммите в Будапеште президент РФ Владимир Путин может отвергнуть предложения главы США Дональда Трампа, который с высокой долей вероятности будет настаивать на прекращении огня по всей линии фронта. Об этом сообщает газета El País.

Журналисты считают, что Трамп никак не изменит стратегию и после отказа от поставок Украине «Томагавков» вернётся на прежний путь.

Американский президент, скорее всего, предложит старую формулу прекращения огня вдоль действующей линии соприкосновения — вариант, который устроил бы Владимира Зеленского, но не Путина. Журналисты считают, что такой компромисс не подходит РФ, поскольку Москва будет добиваться выполнения Киевом всего спектра ранее озвученных условий.