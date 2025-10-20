Захарова: Дипломаты готовят встречу Путина и Трампа в Венгрии

Российские дипломаты занимаются подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что работа проходит на очень глубоком уровне.

Захарова также отметила, что проводится работа и по дипломатическим каналам. Она подчеркнула, что российские и западные дипломаты уже вовлечены в глубокую и серьёзную подготовку к встрече лидеров двух стран.