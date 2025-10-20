Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 01:52

Захарова: Дипломаты готовят встречу Путина и Трампа в Венгрии

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Российские дипломаты занимаются подготовкой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что работа проходит на очень глубоком уровне.

«Состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии для подготовки данного мероприятия»,приводит комментарий Захаровой ТАСС.

Захарова также отметила, что проводится работа и по дипломатическим каналам. Она подчеркнула, что российские и западные дипломаты уже вовлечены в глубокую и серьёзную подготовку к встрече лидеров двух стран.

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продолжался два часа. По результатам переговоров политические лидеры решили, что их встреча состоится в Будапеште. Главы МИД России и Венгрии уже обсудили подготовку российско-американского саммита.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
