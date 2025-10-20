Мысль о поездке Путина в Венгрию довела Каллас до белого каления

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пришла в негодование из-за возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию. Об этом сообщает Reuters.

«Неприятно видеть, что человек, на которого МУС выдал ордер на арест, приезжает в европейскую страну», — отметила Каллас.

При этом она добавила, что важно оценивать, будет ли такой визит иметь практические последствия. Напомним, что Кремль ранее заявлял о юридической несостоятельности ордера МУС, поскольку Россия не признаёт юрисдикцию этого суда.