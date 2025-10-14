Сектор Газа
14 октября, 14:05

МУС отстранил выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора от дела Дутерте

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте. Обложка © ТАСС / AP / Bullit Marquez

Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отстранила прокурора Карима Хана, который выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина, от работы по делу экс-президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст судебного решения.

Судьи пришли к выводу, что прежняя деятельность прокурора может быть воспринята как проявление предвзятости. Речь идёт о том, что до прихода в МУС Хан участвовал в подготовке жалобы против антинаркотической кампании Дутерте, представляя филиппинскую Комиссию по правам человека. Защита экс-президента неоднократно указывала на это обстоятельство, считая участие Хана в деле невозможным, однако сам прокурор отрицал конфликт интересов.

Решение, по данным агентства, было принято 2 октября, но до сих пор официально не опубликовано.

Напомним, власти Филиппин задержали Дутерте по ордеру МУС. Его обвиняют в организации внесудебных казней и нарушении прав человека в ходе борьбы с наркоторговлей. Международный уголовный суд (МУС) взял под стражу бывшего президента. Он доставлен в Гаагу. Его дочь, вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио, раскритиковала этот шаг, назвав его вопиющим оскорблением суверенитета.

