МУС отстранил выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора от дела Дутерте

Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отстранила прокурора Карима Хана, который выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина, от работы по делу экс-президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст судебного решения.

Судьи пришли к выводу, что прежняя деятельность прокурора может быть воспринята как проявление предвзятости. Речь идёт о том, что до прихода в МУС Хан участвовал в подготовке жалобы против антинаркотической кампании Дутерте, представляя филиппинскую Комиссию по правам человека. Защита экс-президента неоднократно указывала на это обстоятельство, считая участие Хана в деле невозможным, однако сам прокурор отрицал конфликт интересов.

Решение, по данным агентства, было принято 2 октября, но до сих пор официально не опубликовано.

Напомним, власти Филиппин задержали Дутерте по ордеру МУС. Его обвиняют в организации внесудебных казней и нарушении прав человека в ходе борьбы с наркоторговлей. Международный уголовный суд (МУС) взял под стражу бывшего президента. Он доставлен в Гаагу. Его дочь, вице-президент Филиппин Сара Дутерте-Карпио, раскритиковала этот шаг, назвав его вопиющим оскорблением суверенитета.