МУС взял под стражу бывшего президента Филиппин Дутерте за казни наркодилеров

«Господин Дутерте, основатель и лидер «Эскадрона смерти Давао», ранее мэр города Давао и затем президент Филиппин, несёт уголовную ответственность за преступления против человечности. Это касается убийств, совершённых на Филиппинах с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года», — сообщается в официальном заявлении.