МУС взял под стражу бывшего президента Филиппин Дутерте за казни наркодилеров
Родриго Дутерте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simon Roughneen
Международный уголовный суд (МУС) взял под стражу бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Информацию об этом опубликовала пресс-служба инстанции.
«Господин Дутерте, основатель и лидер «Эскадрона смерти Давао», ранее мэр города Давао и затем президент Филиппин, несёт уголовную ответственность за преступления против человечности. Это касается убийств, совершённых на Филиппинах с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года», — сообщается в официальном заявлении.
Ранее Life.ru писал, что власти Филиппин задержали Дутерте по ордеру МУС. Его обвиняют в организации внесудебных казней и нарушении прав человека в ходе борьбы с наркоторговлей.