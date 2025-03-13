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12 марта, 22:36

МУС взял под стражу бывшего президента Филиппин Дутерте за казни наркодилеров

Родриго Дутерте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simon Roughneen

Родриго Дутерте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simon Roughneen

Международный уголовный суд (МУС) взял под стражу бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Информацию об этом опубликовала пресс-служба инстанции.

«Господин Дутерте, основатель и лидер «Эскадрона смерти Давао», ранее мэр города Давао и затем президент Филиппин, несёт уголовную ответственность за преступления против человечности. Это касается убийств, совершённых на Филиппинах с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года»,сообщается в официальном заявлении.

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Ранее Life.ru писал, что власти Филиппин задержали Дутерте по ордеру МУС. Его обвиняют в организации внесудебных казней и нарушении прав человека в ходе борьбы с наркоторговлей.

Лия Мурадьян
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