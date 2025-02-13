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13 февраля, 17:40

Прокурор МУС, выдавший ордер на «арест» Путина, попал под санкции США

Прокурор МУС Карим Хан попал под санкции США

Карим Хан. Обложка © ТАСС / ЕРА

Карим Хан. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Карим Хан, прокурор МУС», — указано в приписке к документу.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против МУС за попытки расследовать действия американских граждан и их союзников. Под ограничительные меры попали как члены МУС, так и их семьи. Напомним, конфликт между США и МУС обострился после того, как в конце ноября прошлого года суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с событиями в секторе Газа. В начале января 2025 года Конгресс США поддержал закон о санкциях против МУС, который лёг в основу нового указа президента.

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Полина Никифорова
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