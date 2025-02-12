Трамп может ввести санкции против мэра Одессы

В администрации президента США Дональда Трампа ведётся обсуждение о введении санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает издание Washington Mail со ссылкой на источники.

«Администрация <...> Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова», — пишет издание.

В источнике упоминаются два случая, вызвавшие у Белого дома вопросы к Труханову. Так, упоминается причастность мэра к криминальной группировке из Одессы в прошлом, из-за чего он сумел накопить большое количество акций в четырёх оффшорных компаниях. Также американские власти подозревают у мэра Одессы наличие российского гражданства. Однако конкретные действия в отношении Труханова пока не предпринимались.