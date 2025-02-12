Трамп может ввести санкции против мэра Одессы
WM: Власти США могут ввести персональные санкции против мэра Одессы Труханова
Геннадий Труханов. Обложка © ТАСС / Zuma
В администрации президента США Дональда Трампа ведётся обсуждение о введении санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает издание Washington Mail со ссылкой на источники.
«Администрация <...> Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова», — пишет издание.
В источнике упоминаются два случая, вызвавшие у Белого дома вопросы к Труханову. Так, упоминается причастность мэра к криминальной группировке из Одессы в прошлом, из-за чего он сумел накопить большое количество акций в четырёх оффшорных компаниях. Также американские власти подозревают у мэра Одессы наличие российского гражданства. Однако конкретные действия в отношении Труханова пока не предпринимались.
Ополчились на главу Одессы не только американские власти. Угрозы расправы поступают Геннадию Труханову от соотечественников. В последний раз мэр города оказался в эпицентре скандала из-за дизайна торта, приуроченного к его 60-летию. Украинские националисты писали открытые угрозы Труханову из-за «неподходящих» украшений на его праздничном угощении. По их мнению, на торте не хватает символики Незалежной.