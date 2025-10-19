Военный эксперт объяснил, почему саммит Путина и Трампа в Венгрии заставил ЕС содрогаться
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Предстоящий саммит президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Венгрии вызвал негативную реакцию в ЕС из-за полной зависимости западноевропейских стран от американской политики. Об этом заявил председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов, обративший внимание на публикацию испанской газеты Pais.
«То есть Европа, она не субъектная в данном вопросе, она полностью зависит от мнения и позиций Соединённых Штатов», — подчеркнул военный эксперт.
По его словам, ЕС сделал стратегическую ошибку, поставив на военную победу над Россией силами Украины, и теперь критически зависит от изменчивой риторики американского лидера. В то же время эксперт призвал не впадать в эйфорию от заявлений Трампа, поскольку он прежде всего шоумен и бизнесмен, способный быстро менять свою позицию.
Собеседник телеканала «Звезда» уверен, что Европе становится всё сложнее адаптироваться к переменчивой внешней политике Трампа, при этом западноевропейские страны несут меньшие издержки от этой нестабильности, по сравнению другими участниками международных отношений.
Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился два часа. По итогу переговоров политики приняли решение, что их очная встреча пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. Главы МИД РФ и Венгрии уже обсудили подготовку российско-американского саммита. Позже Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии. Кстати, на Западе уже раскрыли требование Путина в беседе с Трампом для прекращения конфликта.