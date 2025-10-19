Предстоящий саммит президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Венгрии вызвал негативную реакцию в ЕС из-за полной зависимости западноевропейских стран от американской политики. Об этом заявил председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов, обративший внимание на публикацию испанской газеты Pais.

«То есть Европа, она не субъектная в данном вопросе, она полностью зависит от мнения и позиций Соединённых Штатов», — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, ЕС сделал стратегическую ошибку, поставив на военную победу над Россией силами Украины, и теперь критически зависит от изменчивой риторики американского лидера. В то же время эксперт призвал не впадать в эйфорию от заявлений Трампа, поскольку он прежде всего шоумен и бизнесмен, способный быстро менять свою позицию.