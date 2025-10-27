Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Обложка © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Помощник президента России Юрий Ушаков выразил сомнение в возможности организации новой встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа до конца текущего года. Он добавил, что, несмотря на оперативность согласования их встречи в Анкоридже, сейчас ситуация неясна.
Ушаков — об ориентирах встречи Путина и Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Кто знает? Я не знаю. Вы помните, насколько быстро мы Анкоридж договорились провести», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в ответ на вопрос о том, может ли новая встреча лидеров состояться до Нового года.
По словам Ушакова, ориентировочных сроков для встречи лидеров в настоящее время нет, но готовность к ней сохраняется.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится, хотя возможен перенос на более поздние сроки. В Кремле отметили, что обе стороны понимают важность проведения диалога и не планируют откладывать его надолго.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.