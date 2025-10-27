Россия и США
27 октября, 11:25

Сийярто заявил о продолжении подготовки к саммиту Путина и Трампа в Будапеште

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что подготовка саммита России и США в Будапеште продолжается. Он также отметил, что при этом приоритетом остаётся достижение мирного соглашения.

«Нужно добиться, чтобы по итогам встречи достигнутым стало установление мира», — подчеркнул Сийярто.

Министр отметил, что подготовка к саммиту ведётся в тесном сотрудничестве с российской и американской сторонами. Венгрия стремится создать условия, при которых встреча лидеров двух стран принесёт конкретные результаты и продвижение в вопросах мирного урегулирования.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится, хотя возможен перенос на более поздние сроки. В Кремле отметили, что обе стороны понимают важность проведения диалога и не планируют откладывать его надолго.

