Сийярто заявил о продолжении подготовки к саммиту Путина и Трампа в Будапеште
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что подготовка саммита России и США в Будапеште продолжается. Он также отметил, что при этом приоритетом остаётся достижение мирного соглашения.
«Нужно добиться, чтобы по итогам встречи достигнутым стало установление мира», — подчеркнул Сийярто.
Министр отметил, что подготовка к саммиту ведётся в тесном сотрудничестве с российской и американской сторонами. Венгрия стремится создать условия, при которых встреча лидеров двух стран принесёт конкретные результаты и продвижение в вопросах мирного урегулирования.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится, хотя возможен перенос на более поздние сроки. В Кремле отметили, что обе стороны понимают важность проведения диалога и не планируют откладывать его надолго.
