Стало известно, что хочет продавить Трамп сомнительным шагом по саммиту с Путиным

Переговоры между Россией и США не прерваны, а поставлены на паузу, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. По его словам, Вашингтон перешёл к тактике давления на Москву после неудачных попыток добиться пересмотра условий соглашений на Аляске.

«Трамп на этот раунд решил перейти к стратегии давления на Россию, не сумев нас убедить пересмотреть условия соглашений на Аляске, он решил попытаться нас продавить на это. Вот, собственно, сейчас мы видим элемент продавливания с его стороны», — отметил политолог.

Напомним, ранее Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. По словам политика, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. В то же время Путин заявил, что встреча с Трампом в Венгрии, скорее, переносится.