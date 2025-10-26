Песков: Россия и США понимают, что саммит не стоит надолго откладывать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о взаимном понимании между Россией и США относительно проведения саммита. Обе стороны понимают, что проведение диалога не стоит откладывать на долго.

«Есть понимание, что хорошо бы встретиться, не откладывая вдолгую. Предположим, в Будапеште», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.