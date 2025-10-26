Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 11:15

Песков: Россия и США понимают, что саммит не стоит надолго откладывать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о взаимном понимании между Россией и США относительно проведения саммита. Обе стороны понимают, что проведение диалога не стоит откладывать на долго.

«Есть понимание, что хорошо бы встретиться, не откладывая вдолгую. Предположим, в Будапеште», заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Дмитриев: Саммит Путина и Трампа состоится, но позже запланированного
Дмитриев: Саммит Путина и Трампа состоится, но позже запланированного

Напомним, что ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. У главы Белого дома, по его собственному признанию, сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. Тем не менее в Белом доме заявили, что саммит Путина и Трампа в Будапеште не снимается с повестки. В свою очередь, президент РФ отметил, что встреча в Венгрии, скорее, переносится

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Саммит в Будапеште
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar