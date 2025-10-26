Песков: Россия и США понимают, что саммит не стоит надолго откладывать
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о взаимном понимании между Россией и США относительно проведения саммита. Обе стороны понимают, что проведение диалога не стоит откладывать на долго.
«Есть понимание, что хорошо бы встретиться, не откладывая вдолгую. Предположим, в Будапеште», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Напомним, что ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. У главы Белого дома, по его собственному признанию, сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. Тем не менее в Белом доме заявили, что саммит Путина и Трампа в Будапеште не снимается с повестки. В свою очередь, президент РФ отметил, что встреча в Венгрии, скорее, переносится
