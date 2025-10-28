Лавров — о реакции на испытания «Буревестника»: «Все как-то притихли»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальная реакция на испытания ракеты «Буревестник» до российской стороны по дипломатическим каналам не дошла. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.