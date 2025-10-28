Лавров — о реакции на испытания «Буревестника»: «Все как-то притихли»
Обложка © Kandinsky 4.1 / Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальная реакция на испытания ракеты «Буревестник» до российской стороны по дипломатическим каналам не дошла. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лавров заявил, что не получал откликов по дипломатическим каналам на испытания крылатой ракеты «Буревестник». Видео © Трансляция МИД РФ
«По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли», — заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию. Испытание ракеты прошло в соответствии с обязательствами России. Сообщалось, что испытания российской ракеты «Буревестник» выявили технологическое отставание США. Вашингтон в современной гонке вооружений уступает не только Москве, но и Пекину.
