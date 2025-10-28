Оружие возмездия, от которого у НАТО истерика: Почему западные СМИ ополчились на «Буревестник» Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о настоящей причине истерики на Западе после появления «Буревестника». Это не просто ракета и оружие будущего, а приговор всей их системе ПРО. 28 октября, 10:35 Как новая русская ракета «Буревестник» меняет правила игры. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Проведённые Россией испытания новейшей и уникальной ракеты на ядерном двигателе под названием «Буревестник» (или, как её теперь величают в НАТО, Skyfall) вызвали целую серию публикаций в западных СМИ. Публикации, в которых сквозит серьёзнейшее беспокойство.

«Некоторые западные эксперты поставили под сомнение её стратегическую ценность, заявив, что она не добавит Москве новых возможностей, и в то же время может создавать радиацию по всей траектории полёта», — пишет Reuters. Newsweek со ссылкой на своих экспертов называет ракету «бесполезной и ненужной».

Названным и неназванным западным экспертам стоило бы понять, что, во-первых, радиация по всей траектории полёта (кстати, не доказанная — ведь у них нет доступа к испытаниям) проблемой вообще не является. Ведь «Буревестник» будет запускаться в ситуации, когда радиация будет везде — то есть в ходе ядерной войны. Во-вторых, новые возможности ракета как раз создаёт. Возможности преодолевать любую систему ПРО (включая распиаренный американцами «Золотой купол») за счёт неограниченного времени полёта, колоссальной дальности, способности лететь над землёй на расстоянии в 20 метров и огибать любые препятствия. И уже это делает ракету полезной и нужной.

Более того, «Буревестник» сейчас ничем не ограничен. «Это ещё одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», — цитирует The New York Times одного из западных военных экспертов. И речь идёт не только о системах ПРО, которые пока не понимают, что с ней делать, но и о международных договорах в области контроля за вооружениями, в рамках которых непонятно, как её классифицировать. Понятно, что США попытаются внести «Буревестник» в новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, но, во-первых, этот договор ещё надо разработать, и, во-вторых, Москва, несомненно, привяжет «Буревестник» к отказу США от системы ПРО. Иначе какой смысл вообще было создавать эту ракету?

Другие западные журналисты пытаются нивелировать значение ракеты из-за якобы её ненадёжности. The New York Post, BBC и ряд иных СМИ рассказывают о том, что у ракеты, мол, был почти десяток неудачных испытаний. Однако все они скромно умалчивают о том, что неудачные испытания — это естественный, иногда даже неизбежный этап для любых научных разработок, тем более передовых. Неудачные испытания позволяют понять, что не так в разрабатываемом прототипе, исправить ошибки — и получить на выходе удачные октябрьские испытания.

Третьи связывают ракетные испытания с нынешним состоянием российско-американских отношений. «Наблюдатели считают разработку ракеты в значительной степени политической», — уверено издание The Hill. И сейчас, мол, ракета стала не столько военной, сколько политической демонстрацией. «Резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом… Первым серьёзным бряцанием оружия с момента возвращения Трампа в Белый дом», — считает The New York Times.

Действительно, демонстрация «Буревестника» отчасти была сигналом Соединённым Штатам. Сигналом о том, что все американские попытки разрушить стратегическую стабильность (основанную на принципе безусловного гарантированного ответного удара в случае, если кому-то хочется развязать ядерную войну) обречены на провал. Что сотни миллиардов долларов, которые США намерены вложить в систему, дающую впечатление о защите от ответного удара, — то есть ПРО «Золотой купол» — будут выброшены на ветер. Более того, что сами попытки создать такую систему стимулируют Россию (и другие государства) создавать новые, более совершенные средства ядерного поражения.

Однако в то же время это и сигнал другим людям. Тем, кто выступает сейчас за эскалацию на Украине. Брюссельским бюрократам и части американских элит, выступающих за передачу киевскому режиму новых средств поражения российской территории, а также периодически поднимающим вопрос о вводе на Украину западных войск. Москва демонстрирует им, что их действия не останутся без жёсткого ответа. И с этой точки зрения испытание «Буревестника» — это первый шаг России по так называемой лестнице эскалации. То есть постепенного повышения ставок.

Поэтому, как верно отмечает CBS News, «испытание стало частью ядерного послания Кремля, который сопротивляется давлению Запада относительно прекращения огня на Украине и настоятельно предостерегает США и других союзников по НАТО от санкционирования ударов по территории России с применением западного оружия большей дальности». И очень бы хотелось, чтобы США и другие союзники по НАТО услышали бы послание на нынешней, «испытательной» ступени лестницы эскалации.

Казалось бы, не услышали — судя по пренебрежительной реакции главы Белого дома. «Президент Дональд Трамп в понедельник осудил Россию за то, что она испытывала новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд, вместо того, чтобы работать над прекращением войны на Украине. Этот резкий обмен репликами свидетельствует о том, насколько ухудшились отношения между странами за последние недели», — пишет The Washington Post. Однако судить Трампа в данном случае нужно не по словам, а по делам. По конкретной реакции на «Буревестник» и иные российские предупреждения.

