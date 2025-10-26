Путин: Испытания ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью завершены

Президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, ядерные силы России являются одними из мощнейших в мире прямо сейчас.

Глава государства подчеркнул, что российский ядерный щит доказал свою надёжность. Он поручил решить, к какому классу оружия относится крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и определить возможные способы применения. Президент распорядился начать готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» в ВС РФ.

«На этой неделе российскими вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех трёх компонентов стратегических ядерных сил РФ, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружения», — добавил российский лидер.

Кроме того, глава государства выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.