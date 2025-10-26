Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 06:42

Путин: Испытания ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью завершены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, ядерные силы России являются одними из мощнейших в мире прямо сейчас.

Глава государства подчеркнул, что российский ядерный щит доказал свою надёжность. Он поручил решить, к какому классу оружия относится крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и определить возможные способы применения. Президент распорядился начать готовить инфраструктуру для размещения «Буревестника» в ВС РФ.

«На этой неделе российскими вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех трёх компонентов стратегических ядерных сил РФ, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружения», — добавил российский лидер.

Кроме того, глава государства выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары дальнобойным оружием вглубь России
Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары дальнобойным оружием вглубь России

Ранее президент РФ Владимир Путин провёл тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В манёврах участвовал подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодка «Брянск» и бомбардировщики Ту-95МС.


Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Военная техника
  • Валерий Герасимов
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar