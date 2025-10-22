Путин провёл учения стратегических ядерных сил
Обложка © Life.ru
Под руководством Верховного Главнокомандующего, президента России Владимира Путина прошла тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Об этом сообщает Кремль, публикуя видео учений.
Глава государства вышел на связь с Генштабом из Кремля. Он подчеркнул, что эта тренировка — плановая.
Видео © Telegram/Кремль. Новости
Участие в манёврах приняли подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодка стратегического назначения «Брянск» в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95МС.
Ранее Путин уже подчёркивал, что, проводя ядерные учения, Россия ничуть не нагнетает обстановку, это происходит по плану с целью отработки и посвящены слаженности.