Испытания российской ракеты «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание США. Об этом заявил американист Малек Дудаков, дополнив, что Вашингтон проигрывает не только Москве, но и Пекину.

«Соединённые Штаты отлично понимают, что они в нынешней гонке вооружений очень сильно проигрывают. Причём уже начинают отставать не только от России, но и от Китая», — пояснил политолог в разговоре с NEWS.ru.

Он добавил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений становится для Вашингтона более насущной необходимостью, чем для Москвы. Также испытания «Буревестника» стали сигналом для США, что поставки оружия киевскому режиму повлекут жёсткий ответ российской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытания «Буревестника» не повлияют на российско-американские отношения, находящиеся в стагнации. Он отметил, что контакты между странами минимальны, и лишь сейчас предпринимаются «робкие усилия» для выхода из «оцепенения».