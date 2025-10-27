В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения России и США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
Испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой не окажут негативного влияния на российско-американские отношения, которые уже находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.
«Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что дипломатические контакты между двумя странами в настоящее время характеризуются крайне низкой интенсивностью. При этом он констатировал, что пока лишь наметились первые робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния прежнего оцепенения.
Напомним, что после того, как Россия провела испытания крылатой ракеты «Буревестник», президент США Дональд Трамп сообщил о присутствии у российских берегов американской атомной подводной лодки, которую он назвал «величайшей в мире». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, объявил об успешном завершении испытаний «Буревестника» в минувшие выходные. СМИ сообщают, что эти события вызвали значительное беспокойство в западных странах.
