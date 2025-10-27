В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения России и США

Испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой не окажут негативного влияния на российско-американские отношения, которые уже находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что дипломатические контакты между двумя странами в настоящее время характеризуются крайне низкой интенсивностью. При этом он констатировал, что пока лишь наметились первые робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния прежнего оцепенения.