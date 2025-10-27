После испытаний «Буревестника» Трамп заявил о «величайшей» подлодке США у берегов РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
После испытаний в России крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка.
«Они знают, что наша величайшая в мире атомная подлодка находится прямо у их берегов», — сказал Трамп журналистам.
Напомним, похожее заявление Трамп делал в августе. Глава Белого дома разозлился на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США «куда-то поближе к России». В Пентагоне, разумеется, не уточнили, где именно они были расположены.
Сто касается «Буревестника», то президент России Владимир Путин официально объявил об успешном завершении его испытаний в минувшие выходные. Запуск ракеты и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе.
