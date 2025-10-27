После испытаний «Буревестника» Трамп заявил о «величайшей» подлодке США у берегов РФ

После испытаний в России крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка.

«Они знают, что наша величайшая в мире атомная подлодка находится прямо у их берегов», — сказал Трамп журналистам.

Сто касается «Буревестника», то президент России Владимир Путин официально объявил об успешном завершении его испытаний в минувшие выходные. Запуск ракеты и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе.