Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 07:39

После испытаний «Буревестника» Трамп заявил о «величайшей» подлодке США у берегов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

После испытаний в России крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка.

«Они знают, что наша величайшая в мире атомная подлодка находится прямо у их берегов», — сказал Трамп журналистам.

Трамп после испытаний «Буревестника» заявил, что США и Россия «не играют в игры»
Трамп после испытаний «Буревестника» заявил, что США и Россия «не играют в игры»

Напомним, похожее заявление Трамп делал в августе. Глава Белого дома разозлился на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США «куда-то поближе к России». В Пентагоне, разумеется, не уточнили, где именно они были расположены.

Сто касается «Буревестника», то президент России Владимир Путин официально объявил об успешном завершении его испытаний в минувшие выходные. Запуск ракеты и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • «Буревестник» (ракета)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar