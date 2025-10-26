Ракета «Буревестник» с ядерной установкой поразила мишень за 14 тыс. км. И это не предел

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о новом испытании ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. По его словам, снаряд пролетел до условной мишени 14 тысяч километров за 15 часов, выполнив все запланированные манёвры.

«Такое испытание было проведено 21 октября. Был осуществлён многочасовой полёт ракеты на ядерной силовой установке, в ходе которого она преодолела расстояние в 14 тыс. км, и это не предел», — сказал он.

Герасимов отметил, что ракета продемонстрировала высокие характеристики управляемости и устойчивости. В ходе испытания «Буревестник» успешно выполнил все вертикальные и горизонтальные манёвры, что подтвердило его способность обходить системы противоракетной и противовоздушной обороны. Достигнутые результаты доказывают, что Россия обладает уникальными технологиями в области вооружений стратегического уровня.

Ранее президент Владимир Путин объявил о завершении испытаний «Буревестника» и поручил подготовить инфраструктуру для его размещения в составе российских вооружённых сил. Глава государства подчеркнул, что ядерные силы страны уже сегодня входят в число сильнейших в мире, а «Буревестник» подтвердил надёжность российского ядерного щита.