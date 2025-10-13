«Запад трясётся от страха»: В Китае оценили новое секретное оружие России

Новое оружие, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин, может изменить стратегический баланс в мире. Об этом пишет китайское издание Sohu, оценивая влияние российской разработки.

Автор предположил, что речь идёт о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник». По его словам, она обладает огромной дальностью, способна обходить любые системы ПРО и развивает такую скорость, что противник не успеет среагировать.

В публикации отмечается, что «Буревестник» способен нарушить существующий баланс сил и станет серьёзным сдерживающим фактором для США и НАТО. Sohu добавляет, что раскрытие данных о новой ракете заставило Запад «трястись от страха», поскольку эффективных средств перехвата у него нет. Автор сравнил российскую разработку с дамокловым мечом, нависшим над странами Запада.

Кстати, ранее в Китае уже отмечали, что российская разработка под названием «Буревестник» способна кардинально изменить текущий баланс сил. Эксперты характеризуют эту российскую систему как «уникальное вооружение» благодаря использованию ядерной энергии, что дарует ракете практически неограниченную дальность полёта. Как правило, ядерные боеголовки устанавливаются на баллистические или крылатые ракеты, оснащенные химическими двигателями.