«Мощнее Орешника»: В Госдуме высказались об анонсированном Путиным новом оружии

Новое оружие, о котором сообщил президент России Владимир Путин, превзойдёт по своим возможностям систему «Орешник». Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

«Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное», — ответил он.

Он отметил, что командные пункты НАТО, включая расположенные в Финляндии на расстоянии 300 километров от российских границ, не смогут укрыться от воздействия этого оружия. Колесник подчеркнул, что развёртывание новых систем будет сохраняться в тайне, но их существование не вызывает сомнений после официального заявления президента.

«Где оно будет располагаться, никто не знает. Думаю, оно будет мощнее «Орешника», — отметил Колесник

Напомним, что Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. Он уточнил, что работа над этим проектом ведётся очень активно, а ранее озвученные разработки доводятся до завершения. По некоторым данным, разработка может быть связана с твердотопливными ракетными технологиями, применяемыми в комплексах различной дальности.