Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 18:41

Стало известно, о каком новом оружии говорил Путин в Душанбе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pedjoni

Новое разрабатываемое в России оружие может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями, применяемыми в комплексах различной дальности. Такое мнение высказал военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В этих условиях гибкие варианты реагирования, различные способы поражения противника, при оснащении перспективных российских твердотопливных ракетных комплексов как в обычном, так и ядерном снаряжении (помимо «Орешника») делают возможности ВС РФ более адаптивными к текущим и перспективным вызовам и угрозам», цитирует аналитика ТАСС.

По словам Коротченко, к 2030 году Евросоюз планирует завершить подготовку к возможному конфликту с Россией, что включает в себя масштабное развертывание военного производства и переход к призывным армиям, что приведёт к созданию массовых вооружённых сил.

«Тупая ракета»: Военный эксперт объяснил, почему украинское «Фламинго» нельзя сравнить с «Томагавками»
«Тупая ракета»: Военный эксперт объяснил, почему украинское «Фламинго» нельзя сравнить с «Томагавками»

Напомним, что сегодня, 10 октября, Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. Он уточнил, что работа над этим проектом ведётся очень активно, а ранее озвученные разработки доводятся до завершения.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar