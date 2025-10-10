Валдайский форум
Регион
10 октября, 09:51

«Тупая ракета»: Военный эксперт объяснил, почему украинское «Фламинго» нельзя сравнить с «Томагавками»

Обложка © Midjourney / Life.ru

Украинская ракета «Фламинго» — не ноу-хау, а фактически копия английской ракеты FP-5. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Фламинго» — это английская ракета FP-5. Они абсолютно идентичны… Это копирование, это абсолютное заимствование. Ракета достаточно громоздкая, тихоходная, с дальностью стрельбы в пределах 2–3 тысяч километров в зависимости от её модификации. Это тупая ракета, куда нацелили — туда летит.

Анатолий Матвийчук

Военный эксперт

По словам эксперта, ракета «Фламинго» легко узнаваема по двигателям сверху, рулевым лопастям и стандартным деталям, что позволяет предположить, что это не украинская разработка. Специалист также отметил её простую конструкцию: ракета прямолинейна в управлении, летит по заданному курсу и не имеет сложной электроники или возможности маневрировать самостоятельно, в отличие от «Томагавка».

Матвийчук отметил, что нет достоверной информации о серийном выпуске «Фламинго» или его официальном принятии на вооружение украинской армии. Эксперт полагает, что имеющиеся сведения, такие как косвенные разведданные и обнаружение обломков, указывают на то, что «Фламинго» скорее напоминает устаревшие беспилотники вроде Ту-141, ориентированные на полёт по заданным маршрутам, а не современные автономные крылатые ракеты.

Не знающие мову украинские инженеры написали на ракете «Фламинго» русское слово
Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны впервые успешно нейтрализовали украинскую ракету «Фламинго». Перехват произошёл на высоте около 100 метров при скорости цели 600 км/ч. Для этого был задействован зенитный ракетный комплекс «Бук».

