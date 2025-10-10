«Тупая ракета»: Военный эксперт объяснил, почему украинское «Фламинго» нельзя сравнить с «Томагавками»

Украинская ракета «Фламинго» — не ноу-хау, а фактически копия английской ракеты FP-5. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Фламинго» — это английская ракета FP-5. Они абсолютно идентичны… Это копирование, это абсолютное заимствование. Ракета достаточно громоздкая, тихоходная, с дальностью стрельбы в пределах 2–3 тысяч километров в зависимости от её модификации. Это тупая ракета, куда нацелили — туда летит. Анатолий Матвийчук Военный эксперт

По словам эксперта, ракета «Фламинго» легко узнаваема по двигателям сверху, рулевым лопастям и стандартным деталям, что позволяет предположить, что это не украинская разработка. Специалист также отметил её простую конструкцию: ракета прямолинейна в управлении, летит по заданному курсу и не имеет сложной электроники или возможности маневрировать самостоятельно, в отличие от «Томагавка».

Матвийчук отметил, что нет достоверной информации о серийном выпуске «Фламинго» или его официальном принятии на вооружение украинской армии. Эксперт полагает, что имеющиеся сведения, такие как косвенные разведданные и обнаружение обломков, указывают на то, что «Фламинго» скорее напоминает устаревшие беспилотники вроде Ту-141, ориентированные на полёт по заданным маршрутам, а не современные автономные крылатые ракеты.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны впервые успешно нейтрализовали украинскую ракету «Фламинго». Перехват произошёл на высоте около 100 метров при скорости цели 600 км/ч. Для этого был задействован зенитный ракетный комплекс «Бук».