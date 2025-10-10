«Фламинго» не долетел: В Сети показали обломки новой ракеты ВСУ, сбитой ПВО РФ

В Сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», которую сбили российские средства ПВО. Фото опубликовал Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

Обломки новой сбитой украинской ракеты «Фламинго». Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

«Обломки сбитой разрекламированной украинской крылатой ракеты ФАУ-1 FP-5 «Фламинго», — говорится в сообщении.

Ракета была поражена системой «Панцирь». После попадания она упала в лесистой местности на территории России. При этом точный регион, где произошло крушение, не уточняется.

Судя по опубликованным снимкам, обломки получили серьёзные повреждения. Это один из первых зафиксированных случаев применения новой украинской разработки.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО впервые перехватили украинскую ракету «Фламинго» на высоте около 100 метров при скорости цели 600 км/ч. Для уничтожения использовался зенитный ракетный комплекс «Бук». Из-за отсутствия стелс-технологий, крупных размеров и низкой скорости ракета представляет собой лёгкую цель для современных систем ПВО. После падения обломки были изъяты специалистами для анализа.