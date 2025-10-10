Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 05:47

«Фламинго» не долетел: В Сети показали обломки новой ракеты ВСУ, сбитой ПВО РФ

Обломки новой сбитой украинской ракеты «Фламинго». Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Обломки новой сбитой украинской ракеты «Фламинго». Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

В Сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», которую сбили российские средства ПВО. Фото опубликовал Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

Обломки новой сбитой украинской ракеты «Фламинго». Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Обломки новой сбитой украинской ракеты «Фламинго». Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

«Обломки сбитой разрекламированной украинской крылатой ракеты ФАУ-1 FP-5 «Фламинго», — говорится в сообщении.

Ракета была поражена системой «Панцирь». После попадания она упала в лесистой местности на территории России. При этом точный регион, где произошло крушение, не уточняется.

Обломки новой сбитой украинской ракеты «Фламинго». Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Обломки новой сбитой украинской ракеты «Фламинго». Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История Оружие

Судя по опубликованным снимкам, обломки получили серьёзные повреждения. Это один из первых зафиксированных случаев применения новой украинской разработки.

«Ажиотаж вокруг поделки»: Военный эксперт оценил потенциал украинской ракеты «Фламинго»
«Ажиотаж вокруг поделки»: Военный эксперт оценил потенциал украинской ракеты «Фламинго»

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО впервые перехватили украинскую ракету «Фламинго» на высоте около 100 метров при скорости цели 600 км/ч. Для уничтожения использовался зенитный ракетный комплекс «Бук». Из-за отсутствия стелс-технологий, крупных размеров и низкой скорости ракета представляет собой лёгкую цель для современных систем ПВО. После падения обломки были изъяты специалистами для анализа.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar