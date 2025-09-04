Мессенджер MAX
Регион
4 сентября, 08:52

«Ажиотаж вокруг поделки»: Военный эксперт оценил потенциал украинской ракеты «Фламинго»

Полковник Трухан: Ракеты Фламинго станут штатной целью для российской ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haru photography

Новая украинская ракета «Фламинго» не представляет серьёзной угрозы для российских систем ПВО. Об этом заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

По его словам, ракета станет штатной мишенью для российских зенитных комплексов, которые успешно перехватывают даже высокоскоростные цели, включая реактивные снаряды и ракеты Patriot.

«Эта ракета, которая полетит на 3000 километров, она должна обладать определёнными характеристиками. И я не понимаю ажиотажа вокруг той поделки, которую показали. Это просто штатная цель», — приводит kp.ru слова Трухана.

Он добавил, что «Фламинго» не имеет принципиальных отличий от ракет комплекса С-200, которые ВСУ уже применяли ранее и которые регулярно перехватываются российской ПВО. Полковник в разговоре с радио «Комсомольская правда» заключил, что новое оружие не представляет смертельной опасности для российских систем противовоздушной обороны.

Появилось видео запуска «супероружия» Зеленского с двигателем от списанного самолёта
К похожим выводам приходят и западные аналитики. Ранее издание The National Interest опубликовало материал, где говорится, что новое украинское вооружение не способно изменить ситуацию на поле боя.

