Появилось видео запуска «супероружия» Зеленского с двигателем от списанного самолёта
На Украине показали видео тестовых запусков ракет Фламинго
Обложка © Telegram / Николаевский Ванёк
На Украине показали видео с запуском, как утверждается, новым ракет «Фламинго», которые могут нести тонну взрывчатки и пролетать до трёх тысяч километров. Кадры публикует анонимны украинский телеграмм-канал.
Запуск ракеты «Фламинго». Видео © Telegram / Николаевский Ванёк
На видео запечатлены тестовые пуски ракет, которые производит украинская организация Fire Point. Сейчас им удаётся собирать одну такую в день.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина к началу 2026 года начнёт серийный выпуск ракет «Фламинго». Если у Киева это получится, то ВСУ смогут наносить удары по целям в глубине российской территории. При этом появление такого оружия не изменит ход спецоперации. Лётчик утверждает, что ракета «Фламинго» получила двигатели от списанных самолётов.