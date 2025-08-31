Мессенджер MAX
31 августа, 12:19

Появилось видео запуска «супероружия» Зеленского с двигателем от списанного самолёта

На Украине показали видео тестовых запусков ракет Фламинго

Обложка © Telegram / Николаевский Ванёк

На Украине показали видео с запуском, как утверждается, новым ракет «Фламинго», которые могут нести тонну взрывчатки и пролетать до трёх тысяч километров. Кадры публикует анонимны украинский телеграмм-канал.

Запуск ракеты «Фламинго». Видео © Telegram / Николаевский Ванёк

На видео запечатлены тестовые пуски ракет, которые производит украинская организация Fire Point. Сейчас им удаётся собирать одну такую в день.

Российские военкоры вызвали истерику в Киеве, раскрыв базу ракет «Фламинго»
Российские военкоры вызвали истерику в Киеве, раскрыв базу ракет «Фламинго»

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина к началу 2026 года начнёт серийный выпуск ракет «Фламинго». Если у Киева это получится, то ВСУ смогут наносить удары по целям в глубине российской территории. При этом появление такого оружия не изменит ход спецоперации. Лётчик утверждает, что ракета «Фламинго» получила двигатели от списанных самолётов.

