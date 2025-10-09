Лёгкая цель: ПВО сбила первую украинскую ракету «Фламинго»

Российские системы ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго». Перехват произошёл на высоте 100 метров при скорости цели 600 км/ч. Об этом сообщил военный блогер Алексей Воевода.

«С таким же успехом можно прицепить две ФАБ-500 на Л-29 и отправить в один конец», — написал Воевода в своём Telegram-канале, подчеркнув низкую эффективность новой украинской ракеты.

По словам блогера, отсутствие стелс-технологий, большие габариты и невысокая скорость делают «Фламинго» лёгкой целью для современных ЗРК. Для перехвата использовался зенитный ракетный комплекс «Бук». Двигатель ракеты был заимствован у чешского учебно-боевого самолёта Л-29 «Альбатрос». После падения части ракеты были изъяты специалистами для дальнейшего анализа.

Ранее ПВО нейтрализовали масштабную воздушную атаку Вооружённых сил Украины, уничтожив рекордное количество беспилотников. Были сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 356 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.