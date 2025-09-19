Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тысяч баксов

На распространяемом в соцсетях видео украинский пилот, опасаясь применять бортовую пушку с короткой дистанции, выпускает по беспилотнику ракету «воздух-воздух». Эксперты отмечают, что стоимость использованной ракеты составляет около 100 тысяч долларов, что примерно в пять раз дороже самого сбитого дрона. Кроме того, они указывают, что даже один час полёта F-16 обходится примерно в 27 тысяч долларов без учёта затрат на техническое обслуживание, а эти самолёты предоставляются украинской армии за отдельную плату.