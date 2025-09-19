Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 сентября, 18:13

Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тысяч баксов

Украинский F-16 сбил Герань ракетой AIM-9, которая стоит в пять раз дороже дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Украинский истребитель F-16 сбил российский дрон «Герань» с помощью американской ракеты AIM-9, цена которой значительно превышает стоимость цели. Об этом сообщает издание «Страна.ua», опубликовавшее кадры инцидента.

На распространяемом в соцсетях видео украинский пилот, опасаясь применять бортовую пушку с короткой дистанции, выпускает по беспилотнику ракету «воздух-воздух». Эксперты отмечают, что стоимость использованной ракеты составляет около 100 тысяч долларов, что примерно в пять раз дороже самого сбитого дрона. Кроме того, они указывают, что даже один час полёта F-16 обходится примерно в 27 тысяч долларов без учёта затрат на техническое обслуживание, а эти самолёты предоставляются украинской армии за отдельную плату.

Украина попросила Польшу сбивать ракеты и дроны над её территорией
Ранее в западной прессе заявили, что ВВС Польши и НАТО задействовали истребители F-35 пятого поколения, чтобы сбить залетевшие на польскую территорию дроны. Стоимость этой операции оценивают в 1,2 миллиона евро. Позже экс-президент республики Анджей Дуда заявил, что более дешёвых вариантов ответа у страны не было.

