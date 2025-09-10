Поляки отбивались от БПЛА ракетами стоимостью около $2 млн за штуку

Мессенджер MAX
10 сентября, 15:36

Поляки сбивали дроны ракетами AIM-120C7 стоимостью около $2 млн за штуку

Обломки ракеты AIM-120C7. Обложка © X / dariusz_stefaniuk

Поляки сбивали дроны ракетами AIM-120C7 стоимостью около 2 млн долларов за штуку. Фотографию обломка ракеты опубликовал депутат польского Сейма Дариуш Стефанюк.

AIM-120 AMRAAM — американская ракета «воздух-воздух» средней дальности, способная поражать цели в любых погодных условиях. Она предназначена для уничтожения воздушных целей, находящихся вне зоны прямой видимости.

НАТО активировало статью 4 договора из-за инцидента с БПЛА в Польше

Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. Министерство обороны РФ, со своей стороны, заявило об отсутствии намерений атаковать объекты на территории Польши и выразило готовность к проведению двусторонних консультаций с польским военным ведомством.

