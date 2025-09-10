Поляки отбивались от БПЛА ракетами стоимостью около $2 млн за штуку
Поляки сбивали дроны ракетами AIM-120C7 стоимостью около $2 млн за штуку
Обломки ракеты AIM-120C7. Обложка © X / dariusz_stefaniuk
Поляки сбивали дроны ракетами AIM-120C7 стоимостью около 2 млн долларов за штуку. Фотографию обломка ракеты опубликовал депутат польского Сейма Дариуш Стефанюк.
AIM-120 AMRAAM — американская ракета «воздух-воздух» средней дальности, способная поражать цели в любых погодных условиях. Она предназначена для уничтожения воздушных целей, находящихся вне зоны прямой видимости.
Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. Министерство обороны РФ, со своей стороны, заявило об отсутствии намерений атаковать объекты на территории Польши и выразило готовность к проведению двусторонних консультаций с польским военным ведомством.