Украинские инженеры, работающие над выпуском ракет, допустили ошибку в написании слова «степень». Об этом сообщил ресурс «Военкоры русской весны» («РВ»).

Ошибка была обнаружена в надписи на сбитой ракете «Фламенго». Ресурс пояснил, что украинское слово «Ступінь захисту» (степень защиты) было написано на ракете с ошибкой – «ступень». Украинские каналы, как отмечается, поспешили замять промах инженеров, назвав произошедшее «российской провокацией» и «ошибкой переводчика».

«Как мы видим, онлайн-переводчики вполне себе справляются с переводом этого слова, в отличие от украинских инженеров», — говорится в публикации.

Напомним, что российские системы ПВО впервые перехватили украинскую ракету «Фламинго» на высоте около 100 метров при скорости цели 600 км/ч. Для уничтожения использовался зенитный ракетный комплекс «Бук». Из-за отсутствия стелс-технологий, крупных размеров и низкой скорости ракета представляет собой лёгкую цель для современных систем ПВО. После падения обломки были изъяты специалистами для анализа.