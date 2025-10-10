У России появится новое оружие. Что ещё пообещал Путин

Российский лидер Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. На пресс-конференции, состоявшейся после его поездки в Таджикистан, он заявил об успешном ходе испытаний.

Президент РФ отметил, что разрабатываемые Россией средства ядерного сдерживания обладают более высоким уровнем новизны по сравнению с системами других ядерных держав. Он уточнил, что работа над этими проектами ведется очень активно, а ранее озвученные разработки доводятся до завершения.

«Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума. И думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — заявил Путин.

Недавно мир сотрясла новость о появлении у России другого мощнейшего оружия. «Орешник» — это новейшая российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД), разработанная как подвижный грунтовый ракетный комплекс. Впервые о ней заявил президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2024 года, подтвердив удар по предприятию ВПК в Днепре (Украина) в ответ на атаки западным оружием ATACMS и Storm Shadow.